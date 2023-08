Ostatnia szansa. Zobacz "kosmiczny pociąg" na polskim niebie

"Kosmiczny pociąg", jak czasem nazywany jest przecinający niebo sznur satelitów Starlink, to niezwykłe widowisko. W sierpniu 2023 r. nadarzyło się kilka okazji, by go zobaczyć – dziś (tj. 25 sierpnia) jest ostatnia szansa. Nagranie natomiast pokazuje, jak wyglądało to ostatnio.