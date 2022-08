Starlink w nowej wersji. Specjalnie dla astronomów

Astronomowie, którzy do tej pory narzekali na ilość światła odbijanego przez satelity Starlink, mogą odetchnąć z ulgą. SpaceX zmieni konstrukcję satelitów w taki sposób, by zredukować to zjawisko. Celem, który stawia sobie firma, jest jak największa redukcja wpływu urządzeń na możliwość obserwacji nieba.