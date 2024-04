"Ostatni prezent" dla ludzkości. Sami musimy go przywieźć z Marsa

Należący do NASA helikopter marsjański Ingenuity wylądował na Czerwonej Planecie razem z łazikiem Perseverance na dnie krateru Jezero w lutym 2021 r. Naukowcy wytypowali to miejsce, które najprawdopodobniej dawniej było jeziorem pełnym materii organicznej, jako najlepszy obszar na Marsie do poszukiwania dowodów na istnienie marsjańskiego życia.

Podczas ostatniego lotu Ingenuity, który odbył się 18 stycznia 2024 r., helikopter rozbił się po krótkiej utracie kontaktu z kontrolerami NASA. Jak przypomina Live Science, urządzenie spadło na powierzchnię Marsa z wysokości ok. metra, co doprowadziło do poważnych uszkodzeń dwóch z czterech łopat wirnika. NASA została zmuszona do zakończenia misji. Oficjalnie stało się to 25 stycznia.