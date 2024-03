Ogromny obiekt uderzył w Marsa. Skutki tego zdarzenia widać do dziś

Corinto to krater o średnicy 14 kilometrów, który znajduje się w Elysium Planitia. Jest to równina wulkaniczna w pobliżu równika na półkuli północnej Marsa, rozciągająca się na ok. 3000 km. Naukowcy uważają Corinto za stosunkowo młody krater, który najprawdopodobniej powstał ok. 2,34 miliona lat temu. Co więcej, są nawet zdania, że może to być najnowszy krater tej wielkości na Marsie. Live Science przypomina bowiem, że według szacunków asteroidy zdolne do pozostawienia tak dużego śladu, uderzają w czerwoną planetę średnio co 3 miliony lat.