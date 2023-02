Okna przyszłości. Zaoszczędzisz dzięki nim pieniądze

Na początek dwie ważne liczby. Pierwsza jest taka, że same budynki odpowiadają za około 40% całkowitego zużycia energii na świecie. Głównym źródłem jest ogrzewanie (zimą) i klimatyzacja (latem). Równocześnie – to druga liczba – aż 30% energii używanej do termoregulacji w budynkach ulega utracie właśnie z powodu okien. To przez nie latem do środka wpada zbyt dużo ciepła, a zimą – za dużo ucieka go na zewnątrz.