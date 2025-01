Ogromny ocean pod powierzchnią. Jest większy niż wszystkie na Ziemi

Naukowcy zidentyfikowali gigantyczny ocean ukryty setki kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Jak podaje serwis Earth, ten podziemny zbiornik wodny jest trzykrotnie większy od wszystkich oceanów na naszej planecie razem wziętych. Odkrycie to może zmienić nasze rozumienie obiegu wody na Ziemi.

Badacze od dawna spekulowali o istnieniu takiego oceanu , który znajduje się pomiędzy płaszczem górnym a dolnym, w tzw. strefie przejściowej, na głębokości od 400 do 650 km. Geofizyk Steve Jacobsen z Northwestern University oraz sejsmolog Brandon Schmandt z Uniwersytetu w Nowym Meksyku jako pierwsi dostarczyli dowodów na istnienie tej struktury w 2014 r.

Podziemny ocean rozciąga się pod powierzchnią Stanów Zjednoczonych na głębokości ok. 650 km. Naukowcy ustalili to dzięki sejsmografom rozmieszczonym w USA, które wykryły fale sejsmiczne z ponad 500 trzęsień ziemi. Fale te przyspieszały w strefie przejściowej, co sugerowało obecność rozległego zbiornika wodnego.