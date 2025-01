Zbadali japońską górę podwodną. Odkryli nieznany gatunek

Badacze użyli zdalnie sterowanego pojazdu (KM-ROV) do eksploracji grzbietu Nishi-Shichito na głębokości 400 m. Zebrali tam próbki Parazoanthidae, rodziny koralowców, do której należy Vitrumanthus flosculus. Ten nowy gatunek jest niezwykły nie tylko ze względu na swój niewielki rozmiar, ale także na bliską relację z gąbkami szklanymi, które są jego gospodarzami.

V. flosculus mierzy zaledwie 1,5 do 2,5 mm wysokości i 1,0 do 2,5 mm średnicy. Jego ciemne, brązowe ciała pokrywają delikatne macki (których jest od 22 do 26), co odróżnia go od innych bliskich krewnych. Żyje w symbiozie z gąbkami szklanymi, na których powierzchni występuje jako polip.