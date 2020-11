Ogromne zbiorniki słodkiej wody. Naukowcy odkryli je u wybrzeży Hawajów

Podziemne zbiorniki ze słodką wodą

- Mamy nadzieję, że nasze odkrycie poprawi przyszłe modele hydrologiczne, a co za tym idzie, dostępność czystej słodkiej wody na wyspach wulkanicznych – powiedział geofizyk Eric Attias z University of Hawai'i.

Z najnowszych badań wynika, że warstwy wodonośne na Hawajach nie przechowują tyle wody, ile początkowo przypuszczano. Naukowcy zauważyli natomiast, że duże ilości bogatych w składniki odżywcze wód gruntowych przedostaje się do oceanu, a analizy izotopów sugerują, że istnieje ogromna rozbieżność między ilością wody trafiającej do warstw wodonośnych a ilością w nich zatrzymywaną.

Odkrycie szansą w perspektywie zmian klimatu

Badacze szacują, że zbiorniki zawierają około 3,5 kilometrów sześciennych słodkiej wody, co można porównać do blisko 1,4 milionów basenów olimpijskich. To dwa razy więcej niż początkowo sądzono. Ich odkrycie może stanowić przełom w walce ze zmianami klimatu na wyspach wulkanicznych Galapagos, Komorach, Wyspach Zielonego Przylądka czy Reunion. Wszystkie te regiony mają hydrogeologiczne formacje warstwowe podobne do tych, które naukowcy odkryli na Hawajach. Możliwe, że mogą mieć również podobne mechanizmy transportu słodkiej wody.