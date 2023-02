Ogromna pomoc Czarnogóry. Pomoc dla Ukrainy stanowi 14 proc. ich budżetu obronnego

Czarnogóra może nie zapewnia wiele sprzętu Ukrainie, ale biorąc pod uwagę jej bardzo skromne możliwości, to mamy rekord pomocy w relacji do budżetu obronnego. Wyjaśniamy, w co zaopatrzyła Ukrainę malutka Czarnogóra.

Czarnogóra dostarczyła już Ukrainie pomoc wartą około 10 mln euro, a warto zaznaczyć, że czarnogórski roczny budżet obronny wynosi 70 mln euro. Jak podaje portal Defense Express Czarnogóra wysłała do Ukrainy siedem transz pomocy.

Początkowo do Ukrainy trafiło 500 hełmów, 300 kamizelek kuloodpornych wraz 600 płytami balistycznymi oraz 7000 racji żywnościowych o łącznej wartości 83 000 euro. Drugi pakiet obejmował dostawę 600 pocisków moździerzowych kal. 60 mm i 82 mm wraz z 10 ręcznymi zestawami przeciwlotniczymi "Streła-2M" o wartości pół miliona euro. Tych liczba wzrosła o dodatkowe 216 sztuk w czwartej transzy pomocy.

Są to stare systemy wprowadzone do służby w 1970 roku będące ulepszonym wariantem wprowadzonej do służby parę lat wcześniej Strieły-2. Zmodernizowany wariant szybko w latach 70. XX wieku rozprzestrzenił się po państwach Układu Warszawskiego oraz trafił także do byłej Jugosławii, gdzie produkowano go na licencji.

Konstrukcyjnie Strieła-2M była zdolna do zwalczania celów na dystansie do 4,2 km i znajdujących się na pułapie do 2,3 km. Jedną z istotnych wad tego systemu jest sensor, który umożliwia wyłącznie naprowadzanie na cele z tylnej półsfery, gdzie dobrze widoczne są nagrzane dysze silników. Maksymalna prędkość celów oddalających się to Mach 0,78 (około 260 m/s).

To wszystko sprawia, że Strieła-2M masie bojowej 15 kg nie jest w stanie poradzić sobie z celami wyposażonymi we flary, więc dzisiaj pozostają tylko proste cele w postaci wolnych starych poradzieckich pocisków manewrujących. Mimo wszystko Strieła-2M jest jednak lepsza niż nic.

Ponadto Czarnogóra dostarczyła Ukrainie amunicję kal. 57 mm do armat przeciwlotniczych S-60 oraz 7 992 sztuki amunicji kal. 76 mm, 2,3 mln sztuk amunicji do broni strzeleckiej kal. 7,62 mm o wartości 8,24 mln euro i części do śmigłowców Mi-8 o wartości 180 000 euro.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski