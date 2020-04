Ogromna asteroida na niezwykłym zdjęciu. Kosmiczna skała powróci w pobliże Ziemi za kilka dni

W sobotę (18 kwietnia) Obserwatorium Arecibo w Puerto Rico wykonało zdjęcie radarowe asteroidy 1998 OR2, która 29 kwietnia zbliży się do naszej planety na odległość 6,3 mln km. Oznacza to, że wciąż będzie bardzo daleko (ok. 16 razy dalej niż Księżyc) i nie stanowi żadnego zagrożenia dla planety.