NASA nie przerywa testów obrony planetarnej. Uderzenie asteroidy to wciąż ogromne zagrożenie

Pierwszy taki silnik

NASA zaprezentowała właśnie silnik, który zderzy się z asteroidami Didymos. By dotrzeć do oddalonego o 11 mln km ciała niebieskiego, DART wykorzysta silnik jonowy zwanym NEXT-C. Jest on ok. trzy razy mocniejszy niż napędy jonowe NSTAR w NASA DAWN i statku kosmicznym Deep Space One oraz potrafi wytworzyć najwyższy całkowity impuls spośród wszystkich opracowanych do tej pory silników jonowych.