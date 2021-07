Ognista kula nad Norwegią. Meteor wybuch, a następnie spadł do lasu

Nad Norwegią pojawiła się ognista kula, która powstała po wybuchu dużego meteoru. Zdarzenie zostało zarejestrowane, a nagrania pokazujące podróż obiektu trafiły do sieci. Eksplozja była na tyle duża, że obudziła część mieszkańców Oslo. Niektórzy z nich zaniepokojeni dzwonili nawet do służb ratunkowych. Jak jednak zaznacza norweska policja, do tej pory nikt nie zgłosił żadnych uszkodzeń ani obrażeń.