Odnaleziono "planetę", na której może istnieć życie. I znajduje się bardzo blisko Ziemi

Główny inżynier Pete Klupar z Breakthrough Initiatives podkreślił, że istnieje duża szansa, że faktycznie mamy do czynienia z planetą. Jednak zaznacza, że może się okazać, że była to jedynie planetoida lub...usterka teleskopu.

Odkrycia dokonano w ramach projektu o nazwie "Nowe Ziemie w regionie Alpha Centauri" ("New Earths in the Alpha Centauri Region"). Jego celem jest poszukiwanie i badanie planet podobnych do Ziemi w pobliżu gwiazd Alfa Centauri i bierze w nim udział międzynarodowy zespół naukowców.