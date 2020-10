Niezwykłe odkrycie. Pomoże wyjaśnić zagadkę wczesnego wszechświata

Gaz ten zasila zarówno galaktyki, jak i znajdującą się w centrum czarną dziurę. Ta ostatnia ma masę ok. miliarda mas Słońca, a cała struktura powstała, gdy wszechświat nie miał nawet 1 mld lat. To oznacza, że pierwsze gwiazdy, które powstały na początku wszechświata musiały ewoluować w błyskawicznym (jak na standardy kosmosu) czasie, skoro przez ok. 900 mln lat zdołały się zapaść w supermasywne czarne dziury .

Chociaż odkrycie galaktyk okrążających jedną z takich pierwszych czarnych dziur pozwala naukowcom lepiej zrozumieć ich ewolucję, to wciąż pozostaje wiele pytań. Jedno z nich dotyczy powstawania "pajęczyny" gazu, która łączy poszczególne obiekty. Badacze podejrzewają, że to czarna materia ma swój udział w jej tworzeniu. To ona może przyciągać gaz, który jest niezbędny do ukształtowania się i ewolucji czarnych dziur i galaktyk.