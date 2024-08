Odmówili pomocy Ukrainie. Teraz zbroją się u Rosjan

Władze Brazylii w ostatnim czasie niechętnie podchodziły do kwestii wspierania Ukrainy w konflikcie z Rosją. Mowa przede wszystkim o odmówieniu pomocy w postaci kilkuset transporterów opancerzonych, które Kijów był w stanie kupić. Mimo iż przedstawiano konkretne propozycje finansowe i – co więcej – zapewniano, że sprzęt będzie wykorzystywany do celów humanitarnych, Brazylia finalnie odpowiedziała odmową.