Odkryli wielką tajemnicę. Naukowcy już wiedzą jak powstaje zorza polarna

Fale Alfvéna zostały po raz pierwszy opisane przez szwedzkiego inżyniera elektryka Hannesa Alfvéna w 1942 r. Są one ważnym mechanizmem transportu energii i pędu w układach magnetohydrodynamicznych, co oznacza, że mogą przyspieszać cząstki. Powszechnie uważało się, że są one odpowiedzialne za tworzenie się zorzy polarnej, jednak do tej pory brakowało na to dowodów.