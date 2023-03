Odkryli coś niesamowitego na niebie. Nie wiedzieli o tym od dziesięcioleci

Wyniki badań astrofizyka dr Chih-Chun Hsu z Northwestern University zostały opublikowane na łamach czasopisma "Astrophysical Journal Letters". Odkrycie dotyczy znanego już systemu LP 413-54AB, który do tej pory był traktowany jako osobna gwiazda. W efekcie obserwacji Hsu udowodnił, że układ w rzeczywistości jest zbudowany z dwóch ultra-chłodnych karłów (o temperaturze ok. 2500 st. C), którym okrążenie siebie zajmuje mniej niż jeden dzień. To jeden z rekordów, który pobił system. Drugi dotyczy jego wieku.

Rekordowo blisko siebie i są niewidoczne dla ludzi

Temperatura karłów budujących LP 413-53AB wynosi ok. 2500 st. C, co oznacza, że światło przez nie emitowane jest niewidoczne dla ludzkiego oka (podczerwień). Układ postanowił zbadać astrofizyk z Northwestern University używając do tego algorytmu modelowania gwiazd na podstawie tego, jakie widma emitują. Dzięki projektowi wykryto, że linie widmowe w rzeczonym układzie przesuwają się w przeciwnych kierunkach, żeby po czasie rozdzielić się.

Pomiary widma gwiazd sugerowały, że badany obiekt to tak naprawdę dwie różne gwiazdy, które znajdują się wyjątkowo blisko siebie. Potwierdziły to obserwacje w Obserwatorium Kecka na Hawajach, gdzie zespół astrofizyka odnotował szybko następujące zmiany w okresie od marca 2022 r. do stycznia 2023 r.

"Mogliśmy zobaczyć, jak sytuacja w kosmosie zmienia się w ciągu kilku minut" – mówił uczestniczący w badaniu prof. Adam Burgasser cytowany przez portal Space.com. "Większość układów podwójnych ma okresy orbitalne trwające lata, więc widać zmiany co kilka miesięcy. To niesamowite widzieć, jak coś dzieje się w we wszechświecie w ludzkiej skali czasu" – dodał.

Układ pobił dwa rekordy

Lider zespołu, dr Hsu mówi, że "te ultrachłonne karły są sąsiadami naszego Słońca i warto zacząć od badania naszych bliskich sąsiadów w kontekście miejsc nadających się do zamieszkania". Karły wchodzące w układ LP 413-53AB znajdują się w odległości równej 1 proc. odległości pomiędzy Ziemią a Słońcem, a więc pełne okrążenie zajmuje w ich przypadku zaledwie 17 godzin. To wynik rekordowy dla systemów tego rodzaju, a naukowcy dodają, że "to najciaśniejsza orbita, jaką kiedykolwiek odkryto w układzie podwójnym".

Drugim rekordem, który pobił system jest jego wiek. Zespół dra Hsu szacuje, że LP 413-53AB powstał nawet kilka miliardów lat temu, co jest wielokrotnie większą wartością od dotychczas zbadanych ultra-chłodnych karłów, których wiek określa się na ok. 40 milionów lat. Uczeni deklarują, że w przyszłości będą kontynuować badania karłów posługując się techniką, która doprowadziła ich do tego szczególnego odkrycia.

