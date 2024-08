Oddali Ukraińcom wszystko, co mieli. Pbv 302 wkraczają na front

Jak przypomniano na łamach ukraińskiego portalu Militarnyj, transportery opancerzone Pbv 302 weszły w skład 16. szwedzkiego pakietu pomocowego, który został ogłoszony w maju br. Co istotne, Szwedzi zdecydowali się przekazać Ukraińcom wszystkie Pbv 302, jakimi dysponowali (wraz z częściami zamiennymi i amunicją).

Teraz, ukraińskie ministerstwo obrony w oficjalnym komunikacie poinformowało, że zezwoliło na wejście szwedzkich transporterów opancerzonych PbV 302 do służby w ukraińskiej armii.

PBV 302 to transportery opancerzone, które były produkowany w latach 1966 - 1971. Łącznie ze szwedzkich zakładów zbrojeniowych wyjechało kilkaset egzemplarzy. Jednym użytkownikiem tych maszyn przez lata byli Szwedzi, którzy wykorzystywali je w roli podstawowych pojazdów piechoty zmechanizowanej aż do momentu wprowadzenia do służby nowszych wozów CV90.