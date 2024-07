Oddali broń Ukrainie. Teraz zostali za to "nagrodzeni"

Czołgi Leopard 2A4 są niezwykle cenione na świecie, a ich otrzymanie przez Czechy jest dowodem na silne relacje między tymi dwoma krajami. Pierwszy z tych czołgów ma dotrzeć do Czech pod koniec bieżącego roku, a reszta ma zostać dostarczona do początku 2026 r. - poinformowała Jana Czernochova, minister obrony Czech.

Czołg Leopard 2A4 posiada potężny silnik o mocy 1500 KM, dzięki któremu może osiągnąć prędkość do 70 km/h na utwardzonych drogach. To zapewnia mu wysoką mobilność na polu bitwy, co jest kluczowym atutem podczas dynamicznych działań wojennych. Pojazd o masie przekraczającej 55 ton wyposażony jest w armatę gładkolufową kal. 120 mm oraz parę karabinów maszynowych kal. 7,62 mm. Jego system kierowania ogniem z termowizją pozwala na precyzyjne namierzanie celów, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, co znacząco zwiększa efektywność podczas walki.