"Ukraina pilnie potrzebuje większego wsparcia wojskowego, biorąc pod uwagę ciężkie boje toczące się na polu walki. Czołgi te mogą odgrywać ważną rolę dla ukraińskiej armii i pozwolić bronić się przed wojskami rosyjskimi. Holandia, wraz z sojusznikami i partnerami, będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne. Jest to kluczowe, aby chronić Ukrainę i utrzymać agresję Putina na dystans" - przekazał Ruben Brekelmans, minister obrony Holandii. Dodał też, że czołgi Leopard 2A4 mają dużą siłę ognia , zapewniają dobrą ochronę załogi i są szybkie.

Leopard 2A4 to jeden z modeli czołgów, który Ukraina otrzymała od swoich sojuszników. Wersja ta, będąca rozwinięciem czołgu Leopard 2, czyli pierwszego w dziejach czołgu podstawowego trzeciej generacji, powstawała na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Reprezentuje też taki poziom ochrony, nie dziwi więc, że maszyny przed dostarczeniem na Ukrainie są modernizowane. Co więcej, sami Ukraińcy zwiększają ochronę czołgów Leopard 2A4 wzbogacając je kostkami pancerza reaktywnego Kontakt-1.

Czołgi Leopard 2A4 pomimo swojego wieku wciąż uznawane są za jedne z lepszych czołgów podstawowych świata. Maszyny mają długość ok. 10 m, a ich masa to 55 ton. W praktyce oznacza to, że są nieco cięższe od różnych wariantów czołgów T-72, będących również na wyposażeniu ukraińskiej armii. Z drugiej strony wciąż pozostają lżejsze od czołgów Abrams M1A1, których masa to aż 66 ton. Dużą siłę ognia w tym wariancie zapewnia armata gładkolufowa Rheinmetall L/44 kalibru 120 mm. Czołg dodatkowo uzbrojono we współosiowy karabin maszynowy MG3A1 kalibru 7,62 mm oraz karabin maszynowy MG3A1 kalibru 7,62 mm.