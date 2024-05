Oddadzą Ukrainie wszystko, co mają. Rekordowy pakiet wsparcia

Minister obrony Pal Jonson dodał, że nowy pakiet pomocowy będzie największy ze wszystkich, jakie przygotowała Szwecja . Jego wartość jest szacowana na aż 13,3 mld koron, czyli ok. 1,1 mld euro . To pokłosie zawartości, która obejmie wiele ciężkiego i cennego sprzętu wojskowego. Nowy pakiet ma zawierać nie tylko transportery opancerzone PBV 302, ale również różnego rodzaju amunicję, a nawet dwa samoloty ostrzegania i kontroli ASC 890, które zapewnią Ukrainie "zupełnie nową zdolność w rozpoznawaniu radarowym".

PBV 302 to transporter opancerzony skonstruowany w Szwecji. Był produkowany w latach 1966 - 1971, łącznie z zakładów zbrojeniowych wyjechało kilkaset egzemplarzy, które mimo upływu lat nie trafiały poza Szwecję. PBV 302 był podstawowym pojazdem szwedzkiej piechoty zmechanizowanej aż do momentu wprowadzenia do służby nowoczesnych wozów CV90. PBV 302 wykorzystuje gąsienicowa trakcję i silnik wysokoprężny Volvo-Penta, dzięki czemu pozwala na sprawne poruszanie się w trudnym terenie, w tym w wodzie. Rozwija prędkość maksymalną 66 km/h (w wodzie do ok. 10 km/h).