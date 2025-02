Kolejny Hercules dla Polski. C‑130H już w Powidzu

"Polish Military Radar", profil na platformie X (dawniej Twitter) stworzony przez pasjonatów lotnictwa wojskowego zwrócił uwagę, że z bazy RAF Mildenhall 12 lutego 2025 r. wystartował Lockheed Martin C-130H Hercules "89-1182" USAF i zmierza do Powidza. To maszyna, która ma trafić na wyposażenie polskiej armii i otrzymać znaki "1512". Rzeczniczka 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. mjr Iwona Grześkowiak w rozmowie z WP Tech potwierdziła, że samolot już wylądował w Powidzu.

W 2021 r. Polska podpisała umowę z USA na dostawę pięciu używanych samolotów C-130H Hercules. Początkowo planowano, że wszystkie maszyny zostaną przekazane w ramach programu Excess Defense Articles (EDA), co oznaczało, że pochodziłyby one z magazynów i wymagałyby przywrócenia do stanu lotnego oraz przeprowadzenia przeglądów strukturalnych PDM (Programmed Depot Maintenance). Pierwsze dwa samoloty (numery 85-0035 i 85-0036) zostały dostarczone Polsce w 2022 r. właśnie w ramach tej procedury.

Herculesy dla Polski

Jednak w sierpniu 2022 r., po konsultacjach ze stroną amerykańską, zdecydowano, że pozostałe trzy samoloty zostaną przekazane w ramach procedury Ramp to Ramp (R2R). Ta procedura zakłada przekazanie w pełni sprawnych maszyn bezpośrednio z aktywnej floty USAF, co oznacza, że są one młodsze i w lepszym stanie technicznym niż te pozyskiwane w ramach EDA. Samoloty dla Polski o numerach 89-1182, 89-1185 i 91-9141, zostały wyprodukowane pod koniec lat 80. i na początku lat 90.

Pierwszy z nich (91-9141) trafił do zakładów OGMA w Portugalii w maju 2023 r. w celu przygotowania do przekazania Polsce. Do Polski dotarł 12 grudnia 2023 r. i zyskał znaki "1511". Oprócz niego, 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu korzysta ze starszych modeli Herculesów, czyli C-130E. Pięć takich samolotów zostało przekazanych Polsce przez USA w ramach programu Foreign Military Financing (FMF).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: SięKlika #46: Cena GTA 6, SWITCH 2 oficjalnie, USA blokuje kolejne aplikacje, PS6 i zmiany

C-130 Hercules - ikoniczne maszyny transportowe

C-130H Hercules to jeden z bardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych samolotów transportowych na świecie, produkowany przez amerykański koncern Lockheed Martin. Maszyna ta jest rozwinięciem legendarnego C-130, który od lat 50. XX wieku pozostaje symbolem niezawodności i uniwersalności w siłach powietrznych wielu państw. C-130H został wprowadzony do służby w latach 70. i od tego czasu stał się podstawowym narzędziem transportu wojskowego w wielu krajach.

Poza podstawowymi zadaniami transportu logistycznego samolot jest wykorzystywany do zrzutów spadochronowych, ewakuacji medycznej, tankowania w powietrzu (w wersjach specjalistycznych), a także jako latająca platforma do zwiadu czy misji specjalnych. Dzięki solidnej konstrukcji i możliwości działania w ekstremalnych warunkach klimatycznych Hercules sprawdza się zarówno w operacjach wojskowych, jak i cywilnych, np. w akcjach ratunkowych podczas klęsk żywiołowych.

C-130H Hercules napędzany jest czterema silnikami turbośmigłowymi Allison T56-A-15 i może osiągnąć maksymalną prędkość przelotową rzędu 540 km/h. Jego zasięg z kolei wynosi 3 800 km bez dodatkowych zbiorników paliwa. Samolot może operować z nieutwardzonych pasów startowych, dzięki czemu jest przydatnym narzędziem podczas misjach w trudno dostępnych regionach. Udźwig C-130H wynosi ok. 20 ton, co pozwala na transport sprzętu wojskowego, pojazdów, żołnierzy, a także ładunków humanitarnych. Wnętrze samolotu może pomieścić do 92 żołnierzy lub 64 spadochroniarzy, a w konfiguracji medycznej może on przewozić do 74 rannych na noszach wraz z personelem medycznym.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski