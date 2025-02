Wojsko rozpoczęło szkolenia. "Precyzja, mobilność, siła ognia"

Maksymalny zasięg ognia moździerza Rak wynosi 12 km. W ciągu minuty potrafi wystrzelić do ośmiu pocisków. Jednym z kluczowych atutów tego sprzętu jest szybki czas przejścia z pozycji marszowej do bojowej, co zajmuje 30 sekund, oraz odwrotnie - zaledwie 15 sekund, co pozwala na błyskawiczną zmianę pozycji po oddaniu strzału.