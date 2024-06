Obiecali Ukrainie myśliwce. Wyszło na jaw, że mają ich niewiele

Nie potwierdzono jednak ani liczby maszyn przygotowywanych do przekazania, ani terminu ich transferu na front. Macron wspomniał jedynie, że szkolenia pilotów mogłyby rozpocząć się już latem.

Francuskie Siły Powietrzne dysponują jedynie 26 samolotami Mirage 2000-5. Pozostałe egzemplarze to starsze wersje Mirage 2000B, Mirage 2000C, Mirage 2000D i Mirage 2000N. Jeśli Paryż chciałby utrzymać u siebie przynajmniej jedną eskadrę (20 samolotów), nie może przekazać więcej niż sześć myśliwców.

Mirage 2000 to francuski samolot myśliwsko-szturmowy, który był produkowany w różnych modyfikacjach. Mirage 2000-5 to głęboko zmodernizowana wersja wielozadaniowa (we Francji występuje ona pod oznaczeniem Mirage 2000-5F).