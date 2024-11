Nurkowie natrafili na przedziwną rybę. 2‑metrowe stworzenie nagrali na filmie

W lipcu 2023 r. instruktor nurkowania Wang Cheng-ru napotkał przedziwne stworzenie u wybrzeży Tajwanu, w okolicy dzielnicy Ruifang należącej do miasta Nowe Tajpej. Wspomniane dziwne stworzenie to tak naprawdę ryba należąca do gatunku wstęgorów (Regalecus glesne).