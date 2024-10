Nóż w plecy Putina. Wielki wróg zbudował lotniskowiec

Testy z udziałem F-35B nie są przypadkowe, Japonia już w 2020 r. zawarła z USA wstępne porozumienie dotyczące zakupu takich maszyn na swoje potrzeby. F-35B to samolot typu STOVL (Short Take Off and Vertical Landing), czyli krótkiego startu i pionowego lądowania. Mierzy ponad 15 m długości i 10 m rozpiętości skrzydeł. Jest w stanie osiągać prędkość do 1,6 Ma oraz przenosić do niemal 7 ton uzbrojenia.