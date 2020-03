Nowy rekord w lotnictwie. Wzystko za sprawą koronawirusa

Przemysł lotniczy mocno ucierpiał z powodu koronawirusa. Podróżni na całym świecie zmagają się z odwołanymi lotami, wprowadzonymi zakazami i innymi problemami, które próbują pokonać, aby dostać się do domu. To wszystko sprawiło, że francuskie linie lotnicze zostały zmuszone do realizacji najdłuższego pod względem odległości lotu.

Samolot należący do linii Air Tahiti Nui. (East News, Fot: AP/Associated Press/East News)