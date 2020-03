Koronawirus przegra z technologią? Izrael użyje systemów do zwalczania terroryzmu

Koronawirus to niewidzialny wróg, którego musimy zlokalizować - mówi Benjamin Netanyahu. Premier Izraela zapowiedział, że rząd w celu powstrzymania pandemii użyje specjalnej technologii wykorzystywanej do walki z terroryzmem. Pomysł nie wszystkim przypadł do gustu.

- Wróg jest niewidzialny, ale musimy go zlokalizować. Wykorzystamy specjalną technologię, której używaliśmy do walki z terroryzmem - zapowiedział podczas konferencji na temat koronawirusa Benjamin Netanjahu.

Premier Izraela wyraził swoje przekonanie, że zaawansowane systemy cyfrowe służące dotąd do śledzenia i zwalczania terroryzmu pozwolą lokalizować osoby, które miały kontakt z zarażonymi koronawirusem. Zdaniem szefa tamtejszego rządu to świetna metoda do zahamowania rozprzestrzeniania się niebezpiecznego wirusa z Chin.

Co do skuteczności technologii nie mają wątpliwości także izraelscy eksperci. Jak informuje agencja Reutera, Benjamin Netanjahu zwrócił się już do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o pozwolenie na wdrożenie specjalistycznego planu. Taki krok jest niezbędny, gdyż systemy do walki z terroryzmem korzystają z rozwiązań, które w dużym stopniu mogą naruszać prywatność obywateli.

Wprowadzenie technologii w praktyce

Systemy cyfrowe będą śledziły w czasie rzeczywistym telefony komórkowe pacjentów, którzy zostali zainfekowani koronawirusem. Za pomocą metadanych będą mogły sprawdzić historię chorych, tym samym dojść do osób, z którymi zarażeni kontaktowali się w ostatnim czasie. Technologie pozwolą również kontrolować osoby przebywające na kwarantannach, a także sprawdzać czy nie dochodzi do ich naruszeń.

Pomimo że rząd Izraela przekonuje, że użycie systemów analitycznych w znaczącym stopniu przyczyni się do zminimalizowania zagrożenia na terenie kraju, nie wszyscy obywatele są entuzjastami wprowadzenia rozwiązania w życie. Jedną z takich osób jest Avner Pinchuk, ekspert ds. prywatności w Stowarzyszeniu Praw Obywatelskich w Izraelu. Specjalista nie ukrywa, że choć rozumie powagę sytuacji, jego zdaniem ingerencja służb specjalnych może okazać się zbyt daleko posuniętą decyzją. - Wszystko zależy od skali inwazji nowych środków bezpieczeństwa - zaznacza Pinchuk.

Radykalne środki podejmowane przez władze Izraela oznaczają, że wojnę śmiertelnie niebezpiecznemu wirusowi z Wuhan wypowiadają nie tylko służby medyczne, ale również specjalne (i to z elitarnej agencji Szin Bet). Jej przedstawiciele zaprzeczają, jakoby użycie antyterrorystycznych technologii miało na celu egzekwowanie zaleceń kwarantanny.