Nowy niszczyciel min dla polskiej marynarki. Pierwszy rejs ORP Mewa

ORP Mewa - okręt z polskim systemem zarządzania walką

Kluczowym wyposażeniem okrętów jest sprzęt służący do wykrywania i neutralizacji min morskich. Służą do tego m.in. sonary, optoelektroniczna głowica obserwacyjna, a także zdalnie sterowane, bezzałogowe pojazdy podwodne różnych typów. Należy do nich m.in. polski Morświn.