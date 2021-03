Nowy nabytek US Navy. Samolot Basler BT-67 ma 77 lat i właśnie rozpoczął służbę

Wojsko kojarzy się zazwyczaj z najnowocześniejszymi technologiami. W siłach zbrojnych całego świata nie brakuje jednak wyjątków, pasujących – na pozór – raczej do muzeum. Dobrym przykładem jest najnowszy nabytek US Navy: Basler BT-67 to specjalistyczna wersja legendarnej Dakoty – samolotu transportowego z II wojny światowej.

Douglas C-47 Skytrain w malowaniu z czasów II wojny Źródło: Wikimedia Commons,, Airwolfhound,, Lic. CC BY-SA 4.0