Nowość na froncie w Izraelu. To pierwszy sprawdzian bojowy Eitana

W ostatnim czasie Izrael sięgnął po Iron Beam, nowoczesny laserowy system obrony powietrznej, który jest wykorzystywany w konflikcie do niszczenia nadlatujących rakiet Hamasu. Teatr działań wojennych na Bliskim Wschodzie to również okazja do sprawdzenia w boju najnowszego transportera opancerzonego należącego do IDF, Eitana.