Nowe zdjęcia B-21 Raider. USA pokazują bombowiec szóstej generacji

Od tego momentu minęło trochę czasu, a Amerykanie zdecydowali się na ujawnienie kolejnych zdjęć pokazujących B-21, o którym mówi się, że jest to najnowocześniejszy bombowiec świata. Jak zaznacza The Aviationist, są to fotografie wykonane 28 listopada 2022 r., czyli kilka dni przed premierą bombowca, ale dopiero teraz Siły Powietrzne USA pokazały je światu. Według serwisu zdjęcia pozwalają zauważyć kilka nowych szczegółów B-21. Chodzi przede wszystkim o konstrukcję samolotu. Jego dziób przypomina ten z bombowca B-2, a cały jego układ nie aż tak bardzo podobny do X-47B, co sugerowały pierwsze fotografie.