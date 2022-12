USA zaprezentowały B-21 Raider. Jego wykrycie jest niemal niemożliwe

Northrop Grumman Corporationi Siły Powietrzne USA zaprezentowały w piątek światu B-21 Raider . Bombowiec dołącza do triady nuklearnej jako widoczny i elastyczny środek odstraszający przeznaczony dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych do wykonywania najbardziej złożonych misji.

"To nie jest tylko kolejny samolot" – powiedział sekretarz obrony Lloyd Austin. "To ucieleśnienie determinacji Ameryki do obrony republiki, którą wszyscy kochamy. Pięćdziesiąt lat postępu w technologii niskiej obserwowalności poszło w ten samolot. Nawet najbardziej wyrafinowane systemy obrony powietrznej będą miały trudności z wykryciem B-21 na niebie" – wyjaśnił.

"B-21 Raider jest świadectwem trwałej przewagi Ameryki w zakresie pomysłowości i innowacyjności. Jest to również dowód na długoterminowe zaangażowanie Departamentu w budowanie zaawansowanych możliwości, które wzmocnią zdolność Ameryki do powstrzymywania agresji, zarówno dziś, jak i w przyszłości. Teraz wzmocnienie i podtrzymanie odstraszania USA jest sercem naszej Narodowej Strategii Obrony" – powiedział sekretarz obrony Lloyd J. Austin III. "Ten bombowiec został zbudowany na fundamencie silnego, dwupartyjnego wsparcia w Kongresie. I dzięki temu wsparciu wkrótce odbędziemy lot tym samolotem, przetestujemy go, a następnie przejdziemy do produkcji" – dodał.