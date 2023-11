Nowe odkrycia Teleskopu Webba. Wielkie, odległe galaktyki

Zespół naukowców z Pennsylvania State University w USA poinformował o potwierdzeniu istnienia drugiej i czwartej najdalszej galaktyki od Ziemi. Odkrycie to zostało dokonane dzięki obserwacjom przeprowadzonym za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba . Zaskakująco, te odległe obiekty są większe niż typowe galaktyki, które można zaobserwować na takich dystansach.

Astronomowie z międzynarodowego zespołu naukowego skorzystali z obrazów głębokiego pola obszaru gromady galaktyk znanego jako Pandora, które zostały uzyskane za pomocą Teleskopu Jamesa Webba. Dzięki danym spektroskopowym, naukowcy mogli potwierdzić odległość do tych dalekich galaktyk i określić ich właściwości.

Zazwyczaj, galaktyki widoczne na tak dalekich odległościach wydają się być nie więcej niż czerwonymi kropkami. Tym razem jednak, te galaktyki są znacznie większe - porównywalne do orzeszków ziemnych lub puszystych kulek, jak to określili odkrywcy.

Naukowcy szacują, że światło emitowane przez te dwie galaktyki rozpoczęło swoją podróż, gdy Wszechświat miał zaledwie około 330 milionów lat. Światło to podróżowało do nas przez około 13,4 miliarda lat. W tym czasie Wszechświat zdążył się znacznie rozszerzyć, a faktyczny dystans, na jakim obecnie znajdują się te obiekty, wynosi około 33 miliardów lat świetlnych.

Przed tym odkryciem, znane były jedynie trzy galaktyki znajdujące się na tak dużej odległości. Nowo odkryte galaktyki są jednak większe niż te wcześniej znane. Jedna z nich jest prawie sześć razy większa i ma rozmiary rzędu około 2 tys. lat świetlnych. W porównaniu do standardów współczesnego Wszechświata, gdzie na przykład Droga Mleczna rozciąga się na 100 tys. lat świetlnych, wydaje się to niewiele. Jednak trzeba pamiętać, że we wczesnych latach swojego istnienia, Wszechświat był znacznie mniejszy niż obecnie.