Nowe maszyny wjechały do Ukrainy. Nie wiadomo, skąd się tam wzięły

– Siły obrony otrzymały nowe transportery opancerzone M113, wyposażone na potrzeby ewakuacji rannych z pola walki – czytamy na Facebooku. "Dziesiątki" pojazdów przybyły już do Ukrainy, natomiast kilkaset kolejnych jest oczekiwanych w najbliższym czasie.

Najnowsze M113 zostały już rozdysponowane i pracują na froncie – to ważny element wsparcia szczególnie w okresie, kiedy zgodnie z ostatnimi doniesieniami żołnierzom brakuje pojazdów do ewakuacji rannych (m.in. transportu żołnierzy walczących pod Awdijiwką).

Przypomnijmy, że transportery M113 to obecnie jedne z najstarszych maszyn znajdujących się w szeregach armii ukraińskiej. Zostały bowiem opracowane na potrzeby wojsk USA w latach 60. ubiegłego wieku. Z biegiem czasu trafiały do kolejnych armii i dziś cieszą się niemałą popularnością na całym świecie, czego dowodem jest ich obecność w ponad 50 krajach.

M113 wykorzystują opancerzenie zbudowane ze stopu aluminium 5083 o jakości lotniczej, co zapewnia ochronę 13-osobowej załogi przed ostrzałem z broni palnej oraz odłamkami pocisków artyleryjskich. Jednostka napędowa tego zaprojektowanego przez firmę FMC (Food Machinery Corp.) transportera rozpędza wóz do prędkości niemal 70 km/h w sprzyjających warunkach oraz do 6 km/h w wodzie. Podstawowe uzbrojenie M113 stanowią karabiny maszynowy M60 kal. 7,62 mm oraz M2 kal. 12,7 mm.