Nie mogą produkować czołgów. Winni są Niemcy

Przypomnijmy, że Indie starają się odsunąć od swojego największego dostawcy broni – Rosji . Wymaga to jednak ostrożności, bowiem obecnie nadal większość części zamiennych, które Indie będą potrzebować jeszcze przynajmniej przez kolejne dwie dekady, produkuje tylko Rosja.

Rozwiązaniem tej patowej sytuacji może się okazać produkcja własnej broni – co zresztą Nowe Delhi realizuje, jednak na drodze do samodzielności w ostatnim czasie stanął dostawca silników do czołgów – Niemcy. Jak podaje portal Defense Express, problemy Indii mogą potrwać jeszcze kilka lat.