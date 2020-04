Nowa usługa InPost, załatw urzędowe sprawy w paczkomacie. Na start w Gorzowie Wielkopolskim

Na razie jako dwa specjalistyczne paczkomaty w Gorzowie Wielkopolskim, ale wkrótce usługa ma być rozszerzona na więcej miejscowości. Planowany jest szereg instalacji w całej Polsce. Jak powiedział w rozmowie z Money.pl prezes i założyciel InPostu Rafał Brzoska - "Do teraz już kilka miast także zwróciło się do nas z podobną prośbą o pomoc w odblokowaniu urzędów."

Łatwe i proste sprawy urzędowe bez osobistej obecności

Co ciekawe, nie ma bezwzględnej konieczności udania się do wspominanych paczkomatów. Dokumenty można nadać z dowolnego paczkomatu na terenie miasta, te zostaną przekazane do urzędowego urządzenia i dalej do odpowiedniego działu. Przy odbiorze nie ma już takiej możliwości, trzeba udać się do jednej z dwóch instalacji zlokalizowanych w pobliżu Urzędu Miasta.