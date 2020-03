Kurierzy DPD i InPost zmieniają zasady. Wszystko w obawie o koronawirusa

Inpost już od pewnego czasu regularnie informuje o zmianach. Niedawno ostrzegał o oszustwach SMS, ale nas bardziej interesuje kwestia wyższych standardów bezpieczeństwa związanych z epidemią. Dzięki nim można sporządzić protokół szkody online załączając zdjęcia. Firma zachęca też do zdalnego otwarcia paczkomatu aplikacją , aby nie trzeba było obsługiwać ekranu dotykowego paczkomatu, co zmniejsza ryzyko przeniesienia drobnoustrojów chorobotwórczych.

Wcześniej InPost zalecał też unikanie kontaktu bezpośredniego typu przekazywanie terminali i długopisów podczas składania podpisów (18 marca wdrożono system odbioru przesyłek kurierskich w oparciu o kod odbioru), czy przekazywanie przesyłek w drzwiach, a najlepiej przed domem, brak wiania się podaniem dłoni. Niestety przesyłki szybciej trafią do nadawcy - po 2 próbach doręczenia przez kuriera lub od razu po czasie spędzonym w paczkomacie bez odstawiania do punktu lub oddziału InPost.

DPD widać idzie dalej, o czym informował whatnext, ale podobne doniesienie mieliśmy również od jednego z naszych redakcyjnych kolegów. Nie jest to oficjalny komunikat firmy wystosowany na jej stronie, ale z relacji można wnioskować, że kurierzy firmy DPD nie mogą obecnie wchodzić na klatki schodowe czy zamknięte osiedla. Proszą o podejście do bramy na otwartej przestrzeni w celu odebrania paczki.

Nieodebrane przesyłki mają trafić znów do oddziału InPost, a później wrócić do nadawcy. Niestety nie wiemy ile prób doręczenia przewiduje DPD, może to być taka sama liczna jak w InPoście, ale też mniejsza ograniczająca się do jednego podejścia. Jeśli w najbliższym czasie planujemy różne paczki, to najlepiej zamówić je do paczkomatu.