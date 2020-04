Nowa mutacja koronawirusa zagrożeniem dla tworzonych szczepionek? Naukowcy próbują to wyjaśnić

O najnowszym badaniu, które pojawiło się na stronie biorxiv.org, informuje New York Post. Naukowcy wyizolowali szczep wirusa z pobranych próbek i poddali go szczegółowym analizom. Ustalili, że mutacja zmniejsza zdolność infekcji do wiązania się z receptorem ACE2, czyli enzymem występującym w płucach.