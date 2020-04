Koronawirus: Szpital MSWiA pracuje nad projektem wykorzystania osocza ozdrowieńców w walce z COVID-19

Wykorzystanie osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 to kolejna metoda weryfikowana pod kątem swojej skuteczności w walce z pandemią koronawirusa .

Osocze w leczeniu COVID-19

Szpital poinformował, że jest to projekt, w który zaangażowały się wszystkie Kliniki i Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA. Badacze uważają, że podawanie osocza ozdrowieńców chorującym na COVID-19 "to obiecująca metoda, która może przyczynić się do szybszego zwalczenia epidemii".