Nowa metoda wykrywania koronawirusa. Pozwoliła polskim naukowcom znacznie przyspieszyć prace

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu dołączył w ubiegłym tygodniu do grupy laboratoriów wykonujących testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Naukowcy, by przyspieszyć prace, a jednocześnie obniżyć koszty badań, sięgnęli po aparaturę, która zautomatyzowała proces.

Testy wykrywające obecność koronawirusa są w Polsce przeprowadzana w większości laboratoriów metodą "reakcji PCR w czasie rzeczywistym". To powszechna metoda stosowana również w pozostałych regionach świata. Ta metoda jednak wymaga zaangażowania dużej ilości pracowników którzy ze względów bezpieczeństwa muszą być również ubrani w jednorazowe kombinezony i inne środki ochrony.

To sprawia, że badania są kosztowne i żmudne. Co więcej na całym świecie brakuje odpowiednich środków ochronnych i są coraz trudniej dostępne, co zauważą również prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Adam Konka w rozmowie z PAP.