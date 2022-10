Nowa broń USA. Departament Obrony podaje szczegóły

O planowanych zakupach amerykańskiego Departamentu Obrony poinforwał serwis Zbiam.pl . 21 października ogłoszono podpisanie dwóch ważnych dla USA kontraktów zbrojeniowych. Pierwszy z nich obejmuje przedłużenie konktraktu z Lockheed Martin o wartość 476,8 mln USD. W ramach tej umowy do 2025 roku mają zostać wyprodukowane i dostarczone amerykańskiej armii kolejne pociski GMLRS.

GMLRS to bardzo precyzyjne pociski kierowane, które znacząco zwiększają możliwości obrony przeciwlotniczej. Obecnie Amerykanie dostarczają je Ukraińcom do obrony przez rosyjskimi siłami. Pociski dostępne są w dwóch wariantach, które pozwalają na zwalczanie celów na dystansie 70-84 km lub do 150 km w wariancie ER. Model M31A1 wyposażony jest w głowicę typu unitary, czyli standardową odłamkowo-burzącą o masie 90 kg.