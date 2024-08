Nowa broń Ukraińców. W jej zasięgu znajdzie się nawet Moskwa

Pojawia się coraz więcej szczegółów na temat nowego ukraińskiego pocisku balistycznego. Mychajło Podolak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, w wywiadzie dla Novina Live zdradził, że będzie to broń o zasięgu 600-700 km. Oznacza to, że przy jej pomocy Ukraińcy będą w stanie atakować cele znajdujące się w głębi Rosji, a w jej polu rażenia znajdzie się nawet Moskwa. Co jeszcze wiadomo o tych pociskach balistycznych?