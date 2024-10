Nowa broń dla polskiej armii. Prezydent Duda oglądał ją z bliska

K2 to konstrukcja nawiązująca do najnowszych wersji czołgów Leopard 2 i M1A2 Abrams, chociaż koncepcyjne wiele łączy ją z francuskim czołgiem Leclerc. Południowokoreańska maszyna waży ok. 55 t i jest obsługiwana przez trzech członków załogi. Główne uzbrojenie stanowi armata kal. 120 mm o szybkostrzelności do 10 strzałów na minutę. K2 posiada też system obrony aktywnej KAPS, automatyczny systemowi ładowania, karabin maszynowy kal. 7,62 mm oraz wielkokalibrowy karabin kal. 12,7 mm.