Nowa broń Ameryki. Nie da się jej zatrzymać

Pocisk AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) to hipersoniczny pocisk dalekiego zasięgu zaprojektowany przez Lockheed Martin dla Sił Powietrznych USA (USAF), który poprawi zdolności amerykańskiego wojska do atakowania strategicznych celów, w tym baz wojskowych wroga czy znajdujących się daleko okrętów. W marcu br. w mediach pojawiły się nawet informacje, że AGM-183A ARRW, wystrzelony na przykład z bombowca strategicznego B-52H Stratofortress amerykańskich sił powietrznych, może dotrzeć do Moskwy w mniej niż 20 minut, a do Pekinu w pół godziny.