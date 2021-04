Nieudany test broni hipersonicznej AGM-183A. Amerykanie mówią o przyczynie

Nieudany test został przeprowadzony na Point Mugu Sea Test Range na Oceanie Spokojnym u wybrzeży południowej Kalifornii 5 kwietnia 2021 roku. O jego niepowodzeniu Amerykanie poinformowali natomiast we wtorek 6 kwietnia.

Nowa broń hipersoniczna

Jak donosi portal military.com próba zakładała pierwszy test prototypu pocisku hipersonicznego AGM-183A wystrzeliwanego z powietrza. Siły Powietrzne USA chciały zweryfikować m.in. procedury zrzutu oraz uruchomienia silnika startowego pocisku i jego późniejszego odrzucenia. Test zakończył się jednak niepowodzeniem. Według przedstawicieli służb "wystąpił problem z samolotem", bombowcem B-52H przydzielonym do 419 eskadry testowej z bazy sił powietrznych Edwards w Kalifornii, który "nie wystrzelił" broni.

"Pocisk testowy nie był w stanie ukończyć sekwencji startu i został bezpiecznie zatrzymany w samolocie, który wrócił do bazy sił powietrznych Edwards" – przekazali urzędnicy w oficjalnym komunikacie prasowym Sił Powietrznych USA.

Był to ósmy test AGM-183A. Podczas wcześniejszych siedmiu nie zakładano jednak wypuszczenia pocisku . Zanim dojdzie do kolejnej próby z udziałem ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), inżynierowie muszą dokładnie przeanalizować przyczynę usterki i wdrożyć ewentualne poprawki.

Pentagon przywiązuje ogromną uwagę do możliwości opracowania skutecznej broni hipersonicznej, która porusza się z prędkością ponad pięciokrotnie większą niż dźwięk, ma zasięg około 1609 km i może potencjalnie działać jako środek odstraszający. Amerykanie chcą je wprowadzić do służby w US Air Force jeszcze w bieżącym dziesięcioleciu.