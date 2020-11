Norwegia. Topniejący lód ujawnił skarbnicę artefaktów sprzed 6000 lat

Według datowania radiowęglowego najwcześniejsze znaleziska odsłonięte przez topniejący lodowiec liczą sobie nawet 6000 lat. Należą do nich kości i poroża renifera, a także narzędzia odstraszające używane do zaganiania zwierząt do miejsc, w których można było łatwiej polować. Takie znaleziska są coraz powszechniejsze, odkąd zmiany klimatyczne postępują znacznie szybciej.