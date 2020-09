Wiking to zawód, a nie pochodzenie. Zaskakujące wyniki badań DNA

Wielkie ogólnoeuropejskie badania DNA wikingów potwierdziły to, o czym śpiewali bardowie. Wikingowie to nie tylko jasnowłosi, błękitnoocy Skandynawowie. Najnowsza analiza szczątków wojowników, udowadnia, że bycie wikingiem to sposób na życie, a nie kwestia pochodzenia.

Fragment zwiastuna gry Assassin's Creed Valhalla (Materiały prasowe)