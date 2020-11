Nocne niebo w listopadzie. Już niedługo "noc spadających gwiazd" i inne zjawiska

W listopadzie nocne niebo "odwiedzi" kilka rojów meteorytów. Pierwszy z nich to Południowe Taurydy, które możemy obserwować od 1 do 25 listopada, zaś maksimum roju wypada ok. 5 dnia miesiąca. W kolejnych dniach będzie można zobaczyć na niebie delta Erydanidy, których maksimum wypada 10 listopada. Na niebie będzie można je zobaczyć między 6 a 29 listopada.

Rój Leonidów aktywny jest od 10 do 23 listopada, a jego maksimum przypada na 17/18 listopada. Jest to najszybszy znany rój, w których prędkość meteoroidów dochodzi do 72 km/s. W połowie miesiąca będzie można zobaczyć nawet do 3000 obiektów na godzinę.