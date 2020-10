Mars w opozycji. Podpowiadamy, jak oglądać Czerwoną Planetę

Mars w opozycji Słońca znajduje się średnio co dwa lata. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy Czerwona Planeta oraz Słońce są w jednej linii, a Ziemia jest umiejscowiona pośrodku. Nie zawsze jednak Mars jest usytuowany w takiej samej odległości od naszej planety. W tym roku znajdzie się wyjątkowo blisko, bo "zaledwie" 62 mln km od Ziemi. Dzięki temu będzie wydawał się bardzo jasny i widoczny na nocnym niebie.

Jak oglądać Marsa w opozycji?

W tym roku do opozycji doszło we wtorek 13 października. Wciąż jednak można podziwiać Marsa, bo planeta będzie stopniowo zmieniać swoje położenie. Planując obserwacje Czerwonej Planety, warto pamiętać, że Mars pojawia się na wschodzie, a znika na zachodzie. Aby go dostrzec, muszą występować korzystne warunki pogodowe. Szczególne znaczenie odgrywa tutaj bezchmurne niebo. Planeta jest widoczna gołym okiem, ale wykorzystanie teleskopów i lornetek pozwoli dokładniej się jej przyjrzeć.